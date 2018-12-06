06 Aralık 2018, 06:02
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Neven Subotic Maçta Bilincini Kaybetti!

Neven Subotic Maçta Bilincini Kaybetti!

Saint Etienne'in Sırp savunmacısı Neven Subotic, Bordeaux maçında takım arkadaşıyla çarpışınca bilincini kaybetti.



Fransa Ligue 1'de Saint-Etienne'nin Bordeaux ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta Neven Subotic, bilinç kaybı yaşadı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Sırp savunmacı, takım arkadaşı kaleci Stephane Ruffier ile kötü bir şekilde çarpıştı ve yerde kaldı.

Kanlar içinde baygınlık geçiren Neven Subotic'e ilk müdahale saha için yapılırken, izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

Bu şanssız sakatlığın ardından hastaneye kaldırılan Subotic'in bilinç kaybı yaşadığı ve kontrol amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

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Bordeaux,Saint Etienne,Neven Subotic

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