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Never Rarely Sometimes Always Filmi

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24.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:58Never Rarely Sometimes Always Filmi
İki genç kız 'nın kırsal kesiminde yaşıyordur. Kızlardan biri, istenmeyen bir hamileliğe maruz kalır. Bu durum karşısında bulabildiği tek destek ise kuzenidir. Autumn ve kuzeni Skylar, bu sorunu çözmek için New York yolculuğuna çıkar ve arkadaşlık, cesaret ve sevgiyi keşfettikleri bir maceraya atılırlar.


Yönetmen: Eliza Hittman
Senaryo: Eliza Hittman
Oyuncular: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Ryan Eggold, Théodore Pellerin, Sharon Van Etten, Drew Seltzer, Lester Greene, Kim Rios Lin, Carolina Espiro, Guy A. Fortt, Brett Puglisi, April Szykeruk, Aurora Richards, Jingjing Tian, Michael Erik, Alana Barrett-Adkins, Deepti Menon, Luz Ozuna, Rose Elizabeth Richards
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Never Rarely Sometimes Always
Yapımcı Firma: BBC Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 101 dk.
Dağıtıcı Firma: BBC Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Pennsylvania, New York, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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