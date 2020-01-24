Never Rarely Sometimes Always Filmi

İki genç kız Pennsylvania
'nın kırsal kesiminde yaşıyordur. Kızlardan biri, istenmeyen bir hamileliğe maruz kalır. Bu durum karşısında bulabildiği tek destek ise kuzenidir. Autumn ve kuzeni Skylar, bu sorunu çözmek için New York yolculuğuna çıkar ve arkadaşlık, cesaret ve sevgiyi keşfettikleri bir maceraya atılırlar.Yönetmen:
Eliza HittmanSenaryo:
Eliza HittmanOyuncular:
Sidney Flanigan, Talia Ryder, Ryan Eggold, Théodore Pellerin, Sharon Van Etten, Drew Seltzer, Lester Greene, Kim Rios Lin, Carolina Espiro, Guy A. Fortt, Brett Puglisi, April Szykeruk, Aurora Richards, Jingjing Tian, Michael Erik, Alana Barrett-Adkins, Deepti Menon, Luz Ozuna, Rose Elizabeth RichardsFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Never Rarely Sometimes AlwaysYapımcı Firma:
BBC FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABD, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
101 dk.Dağıtıcı Firma:
BBC FilmsVizyon Tarihi:
01.01.2070 Never Rarely Sometimes Always Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.