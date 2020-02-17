Nevin için sağlık görevlileri ve karla mücadele ekipleri seferber oldu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan Gökçe köyünde rahatsızlanan 7 yaşındaki Nevin Kotluk'u hastaneye ulaştırmak için sağlık görevlileri ile karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyünde oturan Kotluk ailesi, yüksek ateş rahatsızlığı yaşayan kızları Nevin için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbarı alan sağlık görevlileri Gökçe köyünün yolunun kardan kapalı olduğu nedeniyle İlçe Özel İdaresi'nden yardım talep etti.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede Nevin'i almak için yola çıkan karla mücadele ekipleri ile sağlık görevlileri 6 saatte Gökçe köyüne ulaştı. Sağlık görevlilerince Nevin'e köyde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 1 saat Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Nevin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.