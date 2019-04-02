Nevriye Zor Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BAYBURT belediye başkan adayı Nevriye Zor oldu. BTP adayı Nevriye Zor, BAYBURT belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BAYBURT belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP BAYBURT belediye başkan adayı Nevriye Zor ile ilgili seçim sonuçları ve BAYBURT belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP BAYBURT belediye başkan adayı Nevriye Zor oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BAYBURT belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BAYBURT aday yarışı ve BAYBURT seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BAYBURT Seçim Bilgileri

BAYBURT belediyesi için toplam sandık sayısının 84 olduğu belirlendi.

BAYBURT belediyesi için açılan sandık sayısının ise 83 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BAYBURT belediyesi için katılım oranının ise % 79,28 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BAYBURT toplam seçmen sayısının ise 25.034 olduğu belirlendi.

BAYBURT belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.846 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP BAYBURT Belediye Başkan Adayı Nevriye Zor Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BAYBURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Nevriye Zor, BAYBURT yarışında % 0,07 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Nevriye Zor toplamda 14 adet oy sayısına ulaştı.

BTP BAYBURT belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.