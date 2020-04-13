Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nevruz Barajı 55 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Nevruz Barajı tamamlandığında 55 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak.

13.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:24
Nevruz Barajı 55 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak

Sivas 'ın Yıldızeli ilçesindeki Nevruz Barajı tamamlandığında 55 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük Sivas'ta yaptığı yatırım ve projelerle kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamaya, tarımda modern sulama çalışmalarıyla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Yıldızeli ilçesinde yapımı süren, temelden yüksekliği 54 metre olan Nevruz Barajı kaynağından alınacak su ile 55 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

İnşaat çalışmaları 6 üniteye ayrılarak planlanan Nevruz Barajı'nın birinci ünite 7 bin 550 dekar ve ikinci ünite 11 bin 550 dekar alanda inşaat çalışmaları tamamlandı. Bu ünitelerden 2020 yılı içerisinde test amaçlı su verilecektir.

Diğer ünitelerde ise çalışmalar devam ediyor.

Nevruz Barajı Sulamasının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile dekar başına 732 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 35 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldızeli, Sivas, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sanayi üretimi Şubat’ta yıllık yüzde 7,5 arttı Ekonomi
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum
BDDK’dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Türkiye’nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı Ekonomi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Cari denge Şubat’ta milyonlarca dolar açık verdi Ekonomi
Cari denge Şubat'ta milyonlarca dolar açık verdi
Haberler ›› Ekonomi ››Nevruz Barajı 55 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:44: Koronavirüs turizmi de vurdu! Lüks tatil beldelerinde fiyatlar yarı yarıya azaldı - Ekonomi 11:42: Aksa Elektrik'ten "kıyasen fatura" bilgilendirmesi - Ekonomi 11:38: Karantina sürecinde online alışveriş sitelerine ve yayın platformlarına saldırılar arttı - Ekonomi 11:36: Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler - Ekonomi 11:32: ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş'tan "genel durum" açıklaması - Ekonomi 11:02: Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler