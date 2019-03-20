Kaynak: AA

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Aksoy, mesajında, baharın gelişini, doğanın uyanışını simgeleyen nevruzun barış ve dostluk bayramı olarak dünyanın her köşesinde asırlardır kutlandığını kaydetti.Beraberlik ve kardeşliğin sembollerinden biri olan nevruzun arınmayı, yenilenmeyi ve olumsuzluklardan kurtulmayı da ifade ettiğini ifade eden Aksoy, "Sevgi ve kardeşliğin filizlendiği bu güzel vatan topraklarında farklı inanç, dil, etnik köken ve kültüre sahip insanlar yüzyıllar boyunca huzur içinde yaşamışlardır. Cennet vatan Türkiye'miz böylesine zengin kültürü bünyesinde barındıran eşsiz bir coğrafyadır. Nevruz, Anadolu'dan Kafkaslara, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş coğrafyada yüzyıllardır aynı ruhla kutlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.Aksoy, insanın doğayla bütünleşmesini en iyi şekilde simgeleyen nevruzun sevgi ve barış gibi evrensel değerlerin gelişmesine katkıda bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Baharın gelişiyle yaşama sevincini ve doğanın dirilişini sembolize eder. Toplumlar, birlik ve beraberliklerini korudukları sürece yaşama hakkına sahip olurlar. Birlik ve beraberliğin korunması, tarihe saygı göstermekle, geleneklere, göreneklere bağlılıkla ve onları yaşatmakla mümkündür.Tarihimizin derinliklerinden günümüze kadar kültür ırmağından akıp gelen ve yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz kültürü, bizden sonraki nesillere de akıp gidecektir.Bu duygu ve düşüncelerle, Nevruz ateşinden sıçrayan bir kıvılcımla yüreklerde kardeşliğin, o kardeşlikte barış, refah ve huzur dolu yarınların filizlenmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."