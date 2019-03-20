Kaynak: AA

Sivas Valisi Salih Ayhan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Ayhan mesajında, nevruzun Türk dünyasında 2800 yıldır sevinç ve neşe içinde kutlandığını belirti.Nevruz şenliklerinin gerek Asya Türk boylarında gerekse Selçuklu ve Osmanlı Türklerinde büyük bir coşkuyla kutlandığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:"Türk milleti yüzyıllar boyunca bu coğrafya ve dünyanın dört bir yerinde bireysel ve toplumsal sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma içinde farklılıkları zenginlik kabul ederek hep bu anlayışla hareket etmiş, birbirlerini anlayan iyi ve kötü günlerini paylaşarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir.İnsanın tabiatla uyumunun ve barışıklığının en güzel örneği olan nevruz, Anadolu'da Orta Asya'da Kafkasya'da ve Orta Doğu'da coşkuyla kutlanmaktadır. Türk topluluklarında bir ortak kültür ve zenginlikler yumağı olarak kutlanan bu anlamlı bayramı sonsuza dek kutlayabilmemiz, nevruzun bolluk ve bereketi müjdeleyen sıcak günlerini mutlulukla geçirebilmemiz için tüm güzellik ve cömertliğiyle bizi bağrında barındıran doğayla ve çevremizle tam bir uyum içinde yaşamamız, onu sevgi ve özenle korumamız gerekmektedir."