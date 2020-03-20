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Nevruz Bayramı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

20.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:26
Nevruz Bayramı
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aksoy, mesajında, düşen cemreler ve açan çiçeklerle baharı müjdeleyen Nevruz'un, kardeşliğin, dayanışmanın, doğa sevgisi ve yaşama sevincinin sembolü olduğunu belirtti.
Bolluk ve bereketin sembolü olan Nevruz'un, insanlar arasındaki sevgiyi kuvvetlendiren, kardeşçe kucaklaştıran, birlikte yaşama isteğini artıran bir gün olduğunu aktaran Aksoy, vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimiz, tarih boyunca ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti paylaşmış, sevinçte, kederde kader birliği yapmış, yaşadığı her türlü güçlüğü ve zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak, birbirine sarsılmaz bağlarla kenetlenmiştir. Türkiye'nin yanı sıra Balkanlardan Orta Asya'ya, Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya kadar birçok ülkede kutlanan Nevruz Bayramı, farklı kültürlerden insanları benzer duygular içinde buluşturmaktadır. Nevruz, tıpkı baharın farklı renklerinin tabiatta yarattığı zenginlik gibi, farklılıklar ve çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de en güzel şekilde gözler önüne sermektedir. Farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz bizleri ayrıştıran değil, aksine bütünleştiren unsurlardır. Farklılıklarımızı ve kültürel çeşitliliğimizi milletimizin birlik ve bütünlüğünü perçinleyen, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışma hissiyatını kuvvetlendiren zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, baharın gelişini, doğanın uyanışını müjdeleyen, bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz Bayramı'nın ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, ortak bir ruhla ve coşkuyla kutlanmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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