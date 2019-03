Nevruz Bayramı Kutlamaları

Kaynak: AA

"Baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı Gaziantep ve Malatya 'da kutlandı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan , nevruzun, Türk dünyasının bayramı olduğunu söyledi.Nevruz Bayramı'nın üzerinden ayrımcılık ve bölücülük yapmanın Türk dünyası ve ülkeye ihanet olacağını vurgulayan Aycan, bunun için de bu geleneğe herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.Bayramların, birleşmenin ve kaynaşmanın özel günleri olduğunu ifade eden Aycan, "Türk ve İslam dünyasına saldırıların devam ettiği bir dönemde daha çok birlik ve beraberlik içinde olmak ve bunu iyi değerlendirmek lazım." dedi.Kahramanmaraş Vali Vekili Kadir Okatan ise insanları bir bütün olarak tutacak değerlere her zaman sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.Nevruzun farklı toplumlarda kutlandığını anlatan Okatan, "Toplumumuzun birliğe, bütünlüğe, kaynaşmaya, birbirine sevgiye ve saygıya, değer vermeye, önem vermeye çok ihtiyacı var. Bu kaynaştırıcı günlerde, birbirimizi çok daha iyi anlamalı ve kendimizi bu anlamda biraz daha geliştirmeliyiz." diye konuştu.KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bayram hüviyeti kazanmış, bir milletin tüm renkleri için baharın coşkusunu müjdeleyen 21 Mart 'ın kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.Daha sonra, KSÜ öğrencileri tarafından hazırlanan " Dede Korkut hikayesi" sahnelendi.Vali Vekili Okatan, Rektör Prof. Dr. Can, Onikişubat Kaymakamı Serdar Polat ve 90 yaşındaki Kore gazisi Veli Gülnar , nevruz ateşini yaktı.Program, bahar türküleri söylenmesi, ateşten atlama, halk oyunları gösterisi ve demir dövülmesi gibi etkinliklerle devam etti.Gaziantep Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesi park alanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, nevruz ateşi yakılarak, bereketin simgesi tuz ve sebzeler ateşe atıldı.Rektör Prof. Dr. Ali Gür , halk oyunları gösterilerini izleyip, örste demir dövdü, nevruz ateşinden atladı, öğrencilerle halay çekti. Gür, daha sonra katılımcılara etli bulgur pilavı ile ayran, ardından tatlı dağıttı.Etkinlikte konuşan Gür, nevruzun ayrılık değil birleşme, huzur ve barış olduğunu dile getirerek, "Bu geleneğe bağlı olarak ülkemizde birlik, beraberlik, huzur adına nevruzu kutlayarak, farklılıklarımızı, çeşitliliklerimizi zenginlik olarak görüyoruz. Bu mutlu bayramda hırslarımızdan arınmayı, gece gündüz eşitliğini örnek alarak ruh dengemizi, iman dengemizi, milli ve manevi değerlerle dünya dengemizi kurmayı hedefliyoruz." dedi.MalatyaMalatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi Tarım Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler, çalınan davul zurna eşliğinde halay çekti.Etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından yakılan nevruz ateşinden atlandı.