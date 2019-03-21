Nevruz Bayramı Kutlanıyor

MERSİN/ Mersin
ve Osmaniye
'de Nevruz Bayramı
, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Osmaniye'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Müze Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikler, Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.
Konserin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun
, Belediye Başkanı Kadir Kara
, AK Parti
Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu
ve İsmail Kaya
, nevruz ateşini yakarak ateşin üzerinden atladı.
Çekiçle örs üzerinde demir dövülmesinin ardından halk oyunları ekibince Çukurova
yöresine ait halk oyunları oynandı.
Etkinlik, bahçeye fidan dikimiyle sona erdi.
Mersin
Nevruz Bayramı dolayısıyla Mersin'de de program düzenlendi.
Mersin Valiliği tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra programda, "Türk Kültüründe Nevruz" isimli sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Karakoç
, yaptığı konuşmada, nevruzun dünyanın en eski bayramı olduğunu söyledi.
Nevruzun halklar arasında kutlanan önemli bir bayram olduğuna dikkati çeken Karakoç, "Nevruz mart ayının 21. gününe rastlayan bahar bayramının adıdır. Nevruz, toprağın, suyun, havanın değiştiği günün yani cemrelerin bayramıdır. Kuruyan ağaçların yeşerdiği, göçmen kuşların döndüğü gündür. Toplumların manevi ve ahlaki değerini taşıyan bir bayramdır. Geleneksel yeni yılda doğanın doğumu olarak kutlanmaktadır." diye konuştu.
Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ve Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseri gerçekleştirildi.
Kutlama etkinliğine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
ve çok sayıda davetliyle öğrenciler katıldı.
Öte yandan, Mut
ilçesinde de Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
bahçesinde düzenlenen programda, nevruz ateşi Kaymakam Mehmet Ali Akyüz
tarafından yakılarak, demir dövüldü.
Programda çeşitli yarışmaların ardından vatandaşlar, nevruz ateşi üzerinden atladı.
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Kaynak: AA