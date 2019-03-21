Nevruz Bayramı Kutlanıyor

Kaynak: AA

Baharın müjdecisi, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Kastamonu, Çorum ve Tokat'ta kutlandı.Kastamonu Üniversitesinde (KÜ), protokol ve çoğunluğu Türk dünyasından olmak üzere 60 farklı ülkeden gelen öğrenciler, ülke bayrakları ile birlikte Kuzeykent Bayrak Alanı'ndan kampüs içindeki Merasim Alanı'na kadar yürüdü.Belediye Başkanı Tahsin Babaş, KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ve diğer protokol üyeleri Nevruz ateşinin üstünden atladı. Protokol üyeleri tarafından farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kendi ülkelerini tanıtmak için açtığı stantlar gezildi. Öğrencilerin ülkelerine özgü yemek ve kültürlerini yansıtan objelerin sergilediği stantlar ilgi gördü.KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, programda yaptığı konuşmada, üniversite kurulduğu günden beri Türk dünyası ile yakın ilişkiler kurduklarını söyledi.Nevruzun sadece bayram olmadığını ifade eden Aydın, "Bugün Ergenekon'dan çıkışımızın yıl dönümü. Dolayısıyla nevruz sadece bir bahar bayramı değil aynı zamanda Ergenekon'dan çıkışımızın, devletimizi genişletip dünyaya açılmasının bir başlangıcıdır. Milet olarak bizim de baharımızdır. O yüzden ayrıca o manada da sizleri kutluyoruz." dedi.Türklerin insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Aydın, "Bazıları bizim tarihimizi daraltmak istiyor. Bin yıl, iki bin yıl olarak gösteriyor. Sadece Ergenekon'dan çıktığımız tarihten bu yana 4556 yıl geçmiş. Daha öncesi de var. Dolayısıyla insanlık var olduğundan beri bizim milletimiz ve devletimiz vardır. İnşallah insanlık var olduğu sürece hem devlet hem de millet olarak dünyanın her yerinde olacağız." diye konuştu.Konuşmaların ardından yabancı öğrenciler ülkelerine özgü dans gösterilerini sundu.Program, Özbek pilavı ikramının ardından sona erdi.ÇorumÇorum'da "Nevruz Bayramı" dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Mimar Sinan Ortaokulunda etkinlik düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, nevruzun geçmişten bugünlere taşınan ortak bir kültür mirası olduğunu belirterek, katılımcıların müjdeleyen Nevruz Bayramı'nı kutladı.Daha sonra geleneksel Nevruz ateşi yakıldı. Vali Yardımcısı Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ateşin üstünden atladı.Demir döven ve yumurta tokuşturan Yüksel ve beraberindekiler, okullar arasında düzenlenen "Nevruz" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.İp çekme, çuvalla yürüme ve yumurta taşıma gibi çeşitli oyunların oynandığı programda, halay çekildi.Mecitözü ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda düzenlenen "Nevruz Bayramı" kutlamasında ise Kazakistan'tan gelen Timur Nusuphan, öğrencilere geleneksel Türk atlı oyunları gösterisi yaptı.TokatNevruz Bayramı, Tokat'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.Tokat Valiliği ile Gaziosmanpaşa Üniversitesince Taşlıçiftlik kampüsünde düzenlenen nevruz kutlamalarında katılımcılara yemek ikram edildi, ardından nevruz ateşi yakıldı.Protokol üyeleri ve öğrenciler, yakılan ateşin üzerinden atladı, yumurta tokuşturdu.Programa, Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile öğrenciler katıldı.