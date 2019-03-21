Nevruz Bayramı'nda Mehter Takımı Konseri

Kaynak: İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Kızıltepe Kaymakamlığı bünyesinde yapılan Nevruz'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mehter takımının konseri alandakileri coşturdu.Kızıltepe'de ilçe otogar alanında Kaymakamlık tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi. Etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kaymakam Mehmet Yüzer, Nevruz ateşini yaktı. Kızıltepe Spor Lisesi öğrencilerinden kurulan bando takımı tören yürüyüşü gerçekleştirdi. Vatandaşlar ateşin üzerinden atladı. Gençler halaylar çekti. Süleyman Solhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter takımı alandakilere bir konser verdi. Törende vatandaşlara tatlı ikram edildi.Vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutlayan Kaymakam Mehmet Yüzer, gençler için projeler geliştirdiklerini söyledi. Bando takımını ve mehter takımını Kızıltepeli gençlerden kurduklarını vurgulayan Yüzer, beraber halaylar çekip birlikte eğleneceklerini söyledi.Törene Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN