Nevruz kutlamalarında gözaltına alınan HDP'liler adliyede

Nevruz kutlamalarında gözaltına alınan HDP
'liler adliyedeNevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası ile gözaltına alına 4 HDP'li adliyeye sevk edildiŞüpheliler arasında HDP'nin Eskişehir
İl Başkanı Enver Tek da bulunuyorBazı şüpheliler, adliyeye sevk sırasında çeşitli sloganlar attılar
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Nevruz kutlamaları esnasında 'Terör örgütü propagandası' yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın toplam 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eskişehir HDP İl Örgütü tarafından Eskişehir- Kütahya
karayolu üzerinde bulunan bir alanda Nevruz programı organize edildi. Etkinlikte, HDP Parti Meclis Üyesi Alper Öztürk bir konuşma yaptıktan sonra alandan ayrıldı. Öztürk, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından durdurularak konuşmasında 'Terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayrıca HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek ile il yöneticilerinden Rana Rende
ve parti üyesi Mustafa Göral da gözaltına alındı.Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde TEM
ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Bu arada polis nezaretindeki bazı şüpheliler, adliyeye sevk sırasında çeşitli sloganlar attılar.
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Kaynak: İHA