Nevruz Kutlamasında PKK Propagandasına 16 Gözaltı

İzmir
'deki nevruz kutlamasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
ve terör örgütü PKK
lehine slogan atan 16 kişi gözaltına alındı. İzmir'de HDP
tarafından Gündoğdu Meydanı
'nda düzenlenen nevruz kutlamasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. Güvenlik güçlerinin operasyonlarında öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit
ve HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay
HDP'nin büyükşehirlerdeki AK Parti
ve MHP
adaylarının karşısındaki adaya destek vereceği illerin başında İzmir'in geldiğini dile getirdi. Yasa dışı pankart, afiş ve terör örgütünü simgeleyen materyallerin içeriye sokulmaması için göz açtırmayan emniyet güçleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK lehine slogan attıkları tespit edilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı
(Akın Küçükkurt - Nazmi Can Arslan/İHA)
Abdullah Öcalan, İzmir, PKK, Güncel
Kaynak: İHA