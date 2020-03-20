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Nevruz öncesi huzur uygulaması

Malatya'da Nevruz öncesi huzur uygulaması yapılarak, bin 51 şahsın GBT si sorgulandı ve 343 araç incelendi.

20.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:37
Nevruz öncesi huzur uygulaması
Malatya 'da Nevruz öncesi huzur uygulaması yapılarak, bin 51 şahsın GBT si sorgulandı ve 343 araç incelendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması amacıyla terör örgütlerine yönelik şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde yol uygulaması yapıldı.

Malatya'da önemli noktalar ve mekan diye tabir edilen şahısların kaldığı metruk binaların kontrol ve denetimi şeklinde 3 farklı saat aralığı içerisinde gerçekleştirilen Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı icra edilen Türkiye Güven Huzur (2020-2) uygulamasına Malatya'da 78 ekip 280 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Huzur operasyonu sonucu, bin 51 şahsın GBT si sorgulandı. 343 araç incelendi. 121 işyeri kontrol edildi. 3 park denetlendi. 86 metruk bina kontrol edildi. 3 araca 996 lira cezai işlem uygulandı. 2 adet tabanca ele geçirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya, Huzur, 3. Sayfa

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