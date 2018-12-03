03 Aralık 2018, 15:25
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Nevşehir 1.amatör Lig'de 6. Hafta Maçları Oynandı

Nevşehir 1.amatör Lig

Nevşehir 1.Amatör Lig’de 6.hafta müsabakaları hafta sonunda oynandı.

Nevşehir 1.Amatör Lig'de 6.hafta müsabakaları hafta sonunda oynandı.

1.Amatör Lig 6.hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken haftanın en farklı skorunu Kavak Gençlikspor'u 6-1 mağlup eden Kapadokya Nevşehirspor elde etti. 1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında, Nevşehir 1969 SK: 2 Kozaklıspor: 1, Kaymaklı Belediyespor: 1 Kapadokya Avanosspor: 5, Kavak Gençlikspor: 1 Kapadokya Nevşehispor: 6, Suvermez Kalespor: 3 Derinkuyugücü: 2, Eğiti Gençlikspor: 1 Gülşehir Belediyespor: 3, Acıgölspor: 4 Ortahisar Belediyespor: 1, Ürgüpspor: 4 Çat Gençlikspor: 1 sonuçları alınırken Telekomspor-Görespor maçı ise ertelendi.

1.Amatör Lig'de 6.hafta maçları sonrasında A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda ise Acıgölspor liderliklerini sürdürdü. - NEVŞEHİR Kavak,Kapadokya,Nevşehir
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:25



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