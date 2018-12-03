Nevşehir 1.amatör Lig'de 6. Hafta Maçları Oynandı

Nevşehir
1.Amatör Lig'de 6.hafta müsabakaları hafta sonunda oynandı.
1.Amatör Lig 6.hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken haftanın en farklı skorunu Kavak
Gençlikspor'u 6-1 mağlup eden Kapadokya
Nevşehirspor elde etti. 1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında, Nevşehir 1969 SK: 2 Kozaklıspor: 1, Kaymaklı Belediyespor: 1 Kapadokya Avanosspor: 5, Kavak Gençlikspor: 1 Kapadokya Nevşehispor: 6, Suvermez
Kalespor: 3 Derinkuyugücü: 2, Eğiti Gençlikspor: 1 Gülşehir
Belediyespor: 3, Acıgölspor: 4 Ortahisar
Belediyespor: 1, Ürgüpspor: 4 Çat
Gençlikspor: 1 sonuçları alınırken Telekomspor-Görespor maçı ise ertelendi.
1.Amatör Lig'de 6.hafta maçları sonrasında A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda ise Acıgölspor liderliklerini sürdürdü. - NEVŞEHİR
Kavak,Kapadokya,Nevşehir
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:25