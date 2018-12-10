Nevşehir 1.amatör Lig'de İlk Devre Tamamlandı

Nevşehir
1.Amatör Lig'de 7.hafta maçları hafta sonundan oynanırken 3 karşılaşma ise ertelendi.
1.Amatör Lig'de ilk devre maçları hafta sonunda oynanan maçlar ile devam ederken Çat
Gençlikspor-Telekomspor, Görespor-Eğitim Gençlikspor ve Kapadokya
Nevşehirspor- Suvermez
Kalespor karşılaşmaları ertelendi.
1.Amatör Lig'de oynanan müsabakalarda ise Gülşehir
Belediyespor: 0 Acıgölspor: 0, Ortahisar
Belediyespor: 2 Ürgüpspor: 2, Kozaklıspor: 7 Kaymaklı Belediyespor: 1, Kapadokya Avanospor: 6 Kavak
Gençlikspor: 1, Derinkuyugücü: 2 Nevşehir 1969 SK: 3 sonuçları alındı.
Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda ise Acıgölspor ligin ilk devresini lider kapattı. - NEVŞEHİR
Kapadokya,Nevşehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:11