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Nevşehir 1.Amatör Lig'de normal sezon sona erdi

Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezon hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

09.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:54
Nevşehir 1.Amatör Lig'de normal sezon sona erdi
Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezon hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 2019-2020 futbol sezonu hafta sonunda oynanan maçlar ile sona ererken sporseverler 28 gol izledi. Hafta sonunda oynanan maçlarda, Derinkuyugücü: 4 Kaymaklı Belediyespor: 2, Yazıhüyükspor: 4 Görespor: 1, Kapadokya Nevşehirspor: 1 Suvermez Kalespor: 3, Gülşehir Belediyspor: 0 Ortahisar Belediyespor: 3 (Hükmen), Türk Telekomspor: 3 Neveşhir 1969 Spor: 1, Kozaklıspor: 2 Kapadokya Avanosspor: 2, Ürgüpspor: 5 Nevşehir Eğitim Gençlikspor: 0 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A Grubunu Suvermez Kalespor, B Grubunu ise Ürgüpspor lider tamamlarken oynanacak olan play off'a A Grubunda Suvermez Kalespor, Yazıhüyükspor, Derinkuyugücü, Görespor B Grubunda Ürgüpspor, Ortahisar Belediyespor, Nevşehir 1969 Spor, Kapadokya Avanosspor takımları kaldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapadokya, Suvermez, Nevşehir, Spor
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