Nevşehir 1.amatör Ligde 12.hafta Maçları Oynandı

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Nevşehir 1.Amatör Ligde 12.hafta karşılaşmaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.1.Amatör Ligde 12.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken haftanın en farklı skorunu Kavak Gençlikspor'u 9-0 mağlup eden Suvermez Kalespor elde ederken A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda ise Gülşehir Belediyespor liderliğini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Ürgüpspor: 6 Teleomspor: 1, Acıgölspor: 3 Çat Gençlikspor: 0 (Hükmen), Eğitim Gençlikspor: 3 Ortahisar Belediyespor: 2, Gülşehir Belediyespor: 4, Görespor: 0, Kavak Gençlikspor: 0 Suvermez Kalespor: 9, Kaymaklı Belediyespor: 1 Kapadokya Nevşehirspor: 0, Nevşehir 1969 SK: 3 Kapadokya Avanosspor: 2, Kozaklıspor: 3 Derinkuyugücü: 2 sonuçları alındı. - NEVŞEHİR