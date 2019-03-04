04 Mart 2019, 09:41
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Nevşehir 1.amatör Ligde 13.hafta Maçları Oynandı

Nevşehir 1.amatör Ligde 13.hafta Maçları Oynandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 13.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Ligde 13.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligin 13.hafta müsabakalarında sporseverler 30 gol izlerken haftanın en farklı skorunu Nevşehir 1969 SK karşında 5-1'lik skor ile Kozaklıspor elde etti. 1.Amatör Ligde, Kozaklı: 5 Nevşehir 1969 SK: 1, Avanosspor: 2 Kaymaklı Belediyespor: 1, Kapadokya Nevşehirspor: 0 Kavak Gençlikspor: 3, Derinkuyugücü: 3 Suvermez Kalespor: 3, Gülşehir Belediyespor: 3 Eğitim Gençlikspor: 1, Ortahisar Belediyespor: 1 Acıgölspor: 1, Çat Gençlikspor: 2 Ürgüpspor: 3, Görespor: 0 Telekomspor: 1 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A Grubunda Suvermez Kalespor 32 puan ile liderliğini sürdürürken B Grubunda ise Gülşehir Belediyespor 37 puan ile liderliğini sürdürdü. - NEVŞEHİR Gülşehir, Suvermez, Nevşehir, Spor
Kaynak: İHA


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