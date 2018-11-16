Nevşehir 1.amatör Ligde 4.hafta Maçları Hafta Sonunda Oynanacak

Nevşehir
1.Amatör Ligde 4.hafta heyecanı hafta sonunda oynanacak maçlar ile devam edecek.
Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta karşılaşmaları 17 Kasım Cumartesi ve 18 Kasım Pazar günü oynanacak maçlar ile devam edecek. 1.Amatör Ligde 4.hafta maçlarında Kozaklıspor- Kapadokya
Avanospor, Nevşehir 1969 SK-Kapadokya Nevşehirspor, Kaymaklı Belediyespor- Suvermez
Kalespor, Derinkuyugücü- Kavak
Gençlikspor, Eğitim Gençlikspor- Çat
Gençlikspor, Gülşehir
Belediyespor- Ortahisar
Belediyespor, Acıgölspor-Telekomspor ve Görespor-Ürgüpspor maçları oynanacak. - NEVŞEHİR