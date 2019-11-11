Haberler » Spor » Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı - Spor

Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

11.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:09Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı
1.Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanırken haftanın en gollü maçı Telekomspor'un Eğitim Gençlikspor'u 5-3 mağlup ettiği maçta yaşandı. 4.hafta maçlarında 24 kez fileler havalanırken A grubunda Kalespor, B gurunda Belediyespor liderliklerini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda Derinkuyugücü: 4 Kapadokya Nevşehirspor: 2, Görespor: 0 Suvermez Kalespor: 3, Nevşehir 1969: 3 Kozaklıspor: 2, Yazıhüyük: 3 Kavak Gençlikspor: 0 (hükmen), Ortahisar Belediyespor: 1 Avanosspor: 1, Telekomspor: 5 Eğitim Gençlikspor: 3 sonuçları alındı. - NEVŞEHİR

Ortahisar, Suvermez, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
09:23 Başkale Gençlik Spor lider oldu
09:25 11 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi
09:23 Oyundan alınan Caner Erkin'den tepki!
09:04 Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta
09:04 Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı
09:23 Oyundan alınan Caner Erkin'den tepki!
00:45 Galatasaray seçime gidiyor!
00:15 Rıdvan Dilmen: İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok
23:01 Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular!
21:38 Liverpool, Manchester City'yi 3 golle geçti!
11.11.2019 09:29:05