26 Kasım 2018, 11:00
»»

Nevşehir 1.amatör Ligde 5.hafta Maçları Oynandı

Nevşehir 1.amatör Ligde 5.hafta Maçları Oynandı

Nevşehir 1.Amatör Lig’de 5.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Lig'de 5.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Lig'de A ve B grubunda mücadele eden takımları ligin 5.haftasında karşı karşıya geldi. Haftanın en farklı skorunu A grubunda mücadele eden Kapadokya Nevşehirspor, Kaymaklı Belediyespor karşısında 10-1 galip gelerek elde ederken Çat Gençlikspor ise mağlubiyet serisine bu hafta da devam etti.

1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Telekomspor: 1 Ürgüpspor: 2, Çat Gençlikspor: 2 Acıgölspor: 5, Ortahisar Belediyespor: 3 Eğitim Gençlikspor: 0, Göre: 0 Gülşehir Belediyespor: 3 (Hükmen), Suvermez Kalespor: 3 Kavak Gençlikspor: 0 (Hükmen), Kapadokya Nevşehirspor: 10 Kaymaklı Belediyespor: 1, Kapadokya Avanosspor: 1 Nevşehir 1969: 0, Derinkuyu: 3 Kozaklıspor: 2 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A grubunda 13 puan ile Suvermez Kalespor, B grubunda ise 15 puan ile Acıgölspor haftayı lider kapattı. - NEVŞEHİR Çat,Kapadokya,Nevşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:00



YORUMLAR