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Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı.

25.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:29Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı
1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken Telekomspor- Belediyespor karşılaşması ertelendi. 1.Amatör Ligde oynanan müsabakalar sonrasında Kapadokya Nevşehirspor: 5 Kavak Gençlikspor: 0, Yazıhöyükspor: 3 Kaymaklı Belediyespor: 1, Derinkuyugücü: 2 Suvermez Kalespor: 3, Kozaklıspor: 2 Eğitim Gençlikspor: 1, Ürgüpspor: 2 Nevşehir 1969 SK: 0 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda 1 maçı eksik Ortahisar Belediyespor liderliklerini sürdürdü. - NEVŞEHİR

Ortahisar, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

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