Haberler » Spor » Nevşehir 1.Amatör Ligde ilk devre sona erdi - Spor

Nevşehir 1.Amatör Ligde ilk devre sona erdi

Nevşehir 1.Amatör Ligde 2019-2020 futbol sezonunun ilk devresi hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

02.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:14Nevşehir 1.Amatör Ligde ilk devre sona erdi
1.Amatör Ligde 2019-2020 futbol sezonunun ilk devresi hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

Nevşehir Amatör Kulüpleri Federasyonu ve İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019-2020 futbol sezonu 1.Amatör Ligde hafta sonunda oynanan müsabakaların ardından ligin ilk devresi tamamlandı. Hafta sonunda oynanan maçlarda, Avanosspor: 5 Kozaklıspor: 2, Eğitim Gençlikspor: 0 Ürgüpspor: 3, Nevşehir 1969: 3 Telekomspor: 1, Kaymaklı Belediyespor: 1Derinkuyugücü: 7, Suvermez Kalespor: 5 Kapadokya Nevşehirspor: 1, Görespor: 2 Yazıhüyükspor: 1 sonuçları alındı. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:24 Elazığ takımlarının bu hafta yüzü güldü
11:28 Kick boksun "Altın kızları", Dünya Şampiyonası'nda iz bıraktı
11:28 Göztepe, Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük karşısında avantaj peşinde
11:23 Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan futbolcularına Beşiktaş motivasyonu
11:22 Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda
2.12.2019 11:38:46