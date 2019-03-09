Nevşehir 2 Bin Mülteci ve Sığınmacı Kadın, Kapadokya'da Buluştu

2 bin mülteci ve sığınmacı kadın, Kapadokya
'da buluştu
SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), farklı şehirlerde yaşayan mülteci ve sığınmacı kadınlar için Kapadokya gezisi düzenledi.
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Kapadokya Kadın Buluşması'nda SGDD, farklı şehirlerde yaşayan 2 bin mülteci ve sığınmacı kadını Kapadokya'da bir araya getirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında düzenlenen gezide mülteci ve sığınmacı kadınlar, Kapadokya'nın tarihi mekanlarını gezdi, Avanos
Anfi Tiyatrosunda, çeşitli ülkelerin müziği eşliğinde eğlendiler. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, Bugün burada Kapadokya kadın buluşmasıyla 12'nci yılımızı kutlamaktayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında Türkiye
'de bulunan mülteci kadınları unutmadığımızı göstermek istedik.Türkiye dünyada en fazla mülteci nüfusu ağırlayan bir ülke. 3,6 milyon Suriyelinin yanı sıra çoğunluğunu Afgan, Irak
ve İranlıların oluşturduğu mülteci ve sığınmacılara Türkiye ev sahipliği yapıyor ifadelerini kullandı.
5 yıl önce Suriye'den gelen Duva Sıra (27) ise, eşinden ayrıldığını belirterek, Eşim, 5 ve 7 yaşındaki çocuklarımı benden alıp Suriye'ye götürdü. Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneğinden bu süreçte destek aldım. Türkiye'ye uyum sağlamak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak için 2 yıl şekerleme fabrikasında, sonra da bir süre tekstil fabrikasında çalıştım. Ardından Türkçe dil eğitim kurslarını almaya başladım. Çocuklarıma kavuşmak ve onlara güzel bir hayat sunmak için hayalimi her zaman güçlü tutmaya çalışıyorum diye konuştu.
Güncel
Kaynak: DHA