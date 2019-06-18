18.06.2019 19:50
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NEVŞEHİR 2 saat yağan yağmur sele neden oldu

2 saat yağan yağmur sele neden olduNevşehir'in Ürgüp ilçesi Mazı köyünde 2 saat yağan yağmur, sele neden oldu.

2 saat yağan yağmur sele neden oldu
Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mazı köyünde 2 saat yağan yağmur, sele neden oldu. Köyde müstakil evleri su basarken, ekili alanlar zarar gördü.
Ürgüp ilçesi Mazı köyünde saat 15.30'da başlayan yağmur, 17.30'a kadar sürdü. 2 saatlik sürede yağan yağmur, sel yaşanmasına neden oldu. Köyde müstakil evleri su basarken, ekili alanlaR ciddi oranda zarar gördü. Ürgüp Belediyesine bağlı iş makineleri hasar gören yolları düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yağış sonrası köye gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Çiftci, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Köyün muhtarı Erol Gürbüz de, bin 200 nüfuslu köylerinde 300 evin bulunduğunu belirterek, çok sayıda kişinin yağan yağmur nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Muhtar Gürbüz, zararların giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.NEVŞEHİR 2 saat yağan yağmur sele neden oldu
Kaynak: DHA
Nevşehir, Ürgüp, Güncel

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