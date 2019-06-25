25.06.2019 12:36
Haberler » Güncel » Haber

Nevşehir Adliyesi'nde 'şüpheli toz' paniği

Nevşehir Adliyesi

NEVŞEHİR Adliyesi'nde, zarftan çıkan şüpheli toz, paniğe neden oldu.

NEVŞEHİR Adliyesi'nde, zarftan çıkan şüpheli toz, paniğe neden oldu. Adliyede 15 personel, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Kargo firmasında çalışan kurye, Almanya 'dan gönderilen zarfı Nevşehir Adliyesi'nde görevlilere teslim etti. Adliyede bir mahkemenin kaleminde açılan zarftan sarı renkli toz çıktı. Durumdan şüphelenen görevliler, başsavcılığa durumu bildirdi. Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olma ihtimali üzerine adliyede panik yaşandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, adliyeye sevk edildi. Beyaz tulum giyip, maske takan sağlık görevlileri, adliyede çalışan 15 kişiyi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Ağızlarına maske takılan 15 kişi, acil serviste kontrolden geçirildi. Bu sırada acil servisteki görevlilerin de maske taktığı görüldü. AFAD ekipleri ise adliyede inceleme başlattı.


- Nevşehir
Kaynak: DHA
Acil Servis , Almanya , Nevşehir , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:41 2 bin yıllık İncilleri satarken yakalanmışlardı, serbest bırakıldılar
13:41 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Yavaş'a ziyaret
13:41 MSM Film Okumaları Akademi Beyoğlu'nda başlıyor
13:40 12 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdılar
13:39 Suriyeli çocukların gözünden Türkiye tuvallere yansıdı
13:39 Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı kapsamındaki hava harekatlarında iki günde etkisiz hale...
13:39 ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'ün yargılandığı dava