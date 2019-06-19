19.06.2019 15:13
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NEVŞEHİR AVANOS'TA ÜRETİLEN ÇÖMLEKLER, YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Gökhan Özgül (46) ve Mustafa Yorgun (23), ürettikleri tek kullanımlık testi kebabı çömleğini, Arap ülkelerine ihraç ediyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Gökhan Özgül (46) ve Mustafa Yorgun (23), ürettikleri tek kullanımlık testi kebabı çömleğini, Arap ülkelerine ihraç ediyor.
İlçede yaşayan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Özgül, 25 yıl önce başladığı baba mesleği olan çömlekçiliği yaşatmaya çalışıyor. Özgül, kendisine ait atölyede her gün tek kullanımlık testi kebabı çömleği üretiyor. Özgül, toprağa şekil vererek ürettiği çömlekleri Arap ülkelerine ihraç ediyor. Özgül, Türkiye'de ve yurt dışında restoranların testi kebabı çömleklerini kullandığını söyleyerek, İçine domates, biberini ve etini koyuyorlar. Tek kullanımlık olduğu için piştikten sonra belirlediğimiz çizgiye vurup, kırarak yemeği servis ediyorlar. Bu testi kebabı çömleğini günde ortalama 200 adet yapıyoruz. Son olarak Suudi Arabistan'a 5 bin, Kuveyt'e 3 bin, Dubai'ye ise 15 bin adet gönderdik. Çömlek fiyatlarımız işçiliğine, büyüklüğüne ve ebatlarına göre değişiyor dedi.
'SATIŞLARIMIZ GAYET İYİ'
Çömlek ustası Mustafa Yorgun ise, baba mesleği olan çömlekçiliği 10 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Atölyesinde genellikle tek kullanımlık çömlekler ürettiğini anlatan Yorgun, Bunu bölgemize ve ülkemizdeki şehirlere, yurt dışı olarak da Dubai ve Kuveyt'e pazarlıyoruz. Çömleklerimizin hammaddesi doğadandır. Satışlarımız gayet iyi. Sezon sonu geldiğinde elimizde ürün kalmıyor. Testi kebabı tek kullanımlık olduğu için 3 ile 5 TL arasındadır. Güveçlerimiz de boyutuna göre 8 TL'den ile 20 TL arasında değişiyor diye konuştu.NEVŞEHİR AVANOS'TA ÜRETİLEN ÇÖMLEKLER, YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR
Kaynak: DHA
Avanos, Nevşehir, Güncel

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