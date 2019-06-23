23.06.2019 16:42
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NEVŞEHİR Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti

Bartholomeos Avanos'da ayin yönettiFener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Panaiya Kilisesi'nde pazar ayini yönetti.

Bartholomeos Avanos 'da ayin yönetti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir 'in Avanos ilçesindeki Panaiya Kilisesi'nde pazar ayini yönetti.
İlçede bulunan Panaiya Kilisesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ayine Yunanistan ve İstanbul 'dan çok sayıda Ortodoks katıldı. Bartholomeos'un yönetiminde gerçekleştirilen ayinde İncil 'den ayetler ve ilahiler okundu. Bartholomeos, yaklaşık 2 saat süren ayinde Rumca dua eden ve konuşma yapan Bartholomeos, Kapadokya 'ya dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları getirdiğini söyledi. Bartholomeos, İstanbul, Girit, Kavala, Ankara ve Atina'dan din adamları ve siviller olarak hepimiz kardeş, dost olarak burada bulunuyoruz dedi.NEVŞEHİR Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti
Kaynak: DHA
Avanos , Nevşehir , Bartholomeos , Güncel

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