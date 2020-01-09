Haberler » Güncel » Nevşehir Basın Anıtı yarın açılıyor - Haber

Nevşehir Basın Anıtı yarın açılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nevşehir Basın Anıtı'nın açılışı 10 Ocak 2020 (Yarın) gerçekleştirilecek.

09.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:18Nevşehir Basın Anıtı yarın açılıyor
Belediyesi tarafından yaptırılan Nevşehir Basın Anıtı'nın açılışı 10 Ocak 2020 (Yarın) gerçekleştirilecek.

Meteris Meydanı Kavşağı'nda bulunan eski trafo binasının yıkılmasının ardından bu alana Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nevşehir Basın Anıtı için açılış töreni düzenlenecek.

Yapımı Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen anıt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde açılacak.

Nevşehir'e özgü taşlardan yapılan ve etrafı çeşitli süs bitkileri ile donatılan anıtın bulunduğu alan içerisine ayrıca kent mobilyaları da yerleştirilerek vatandaşlar için burada dinlenme alanı oluşturuldu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrimizdeki meslek örgütü temsilcilerinin yanı sıra gazetecilerin katılımı ile Saat 09.30'da yapılacak olan açılış törenine tüm Nevşehirlileri davet etti. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur" - Haber
16:50  Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi - Haber
16:49  Şanlıurfa'da 1,4 ton kaçak tütüne 4 gözaltı - Haber
16:48  Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti - Haber
16:44  Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
9.01.2020 16:54:11