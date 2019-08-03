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Nevşehir Belediye Başkanı Arı mağaza açılışına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, NRL HOME Mobilya Mağazasının açılış törenine katıldı. Arı, işletme sahiplerine hayırlı ve bol kazançlar diledi.

03.08.2019 13:39 Nevşehir Belediye Başkanı Arı mağaza açılışına katıldı

İşletmeciliğini Ruhi-Edip ve Mustafa Avşar'ın yaptığı ve 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan NRL HOME Mobilya Mağazasının açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Açılış törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız, bazı ilçe belediye ve belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende yapılan dua ile birlikte başta mobilya ve dekorasyon olmak üzere ev ve ofislerin ihtiyacı olan her şeyi tek bir çatı altında toplayacak olan NRL HOME Mobilya Mağazası hizmete açıldı.

Açılış sonunda mağazayı gezen Belediye Başkanı Rasim Arı, işletme sahiplerine hayırlı ve bol kazançlar diledi.


Murat Erat, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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