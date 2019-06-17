17.06.2019 09:10
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Acıgöl'de Trap atışları festivaline katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Acıgöl

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Acıgöl ilçesinde gerçekleştirilen Trap Atışları ve Kültürel Etkinlikler Festivaline katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Acıgöl ilçesinde gerçekleştirilen Trap Atışları ve Kültürel Etkinlikler Festivaline katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Acıgöl Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Trap Atışları ve Kültürel Etkinlikler Festivali Nevşehir'in Acıgöl İlçesinde bulunan Maar Gölü'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, sporcularla birlikte trap atışı gerçekleştirdi. Hedefi büyük bir ustalıkla vuran Arı, daha sonra Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve festivale katılan vatandaşlarla sohbet etti. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Rasim Arı, Acıgöl, Nevşehir, Güncel

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