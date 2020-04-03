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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,; "bu süreci el birliği ile bertaraf edeceğiz"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

03.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:58
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,;

Vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Arı, bu sürecin el birliğiyle bertaraf edileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de ölümlere yol açan koronavirüs salgınının önüne geçmek için Nevşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren yoğun bir çalışma temposu başlattıklarını kaydetti.

Salgına karşı alınan tedbirleri ciddiyetle uygulayarak, salgının Nevşehir'de yayılmasını önlemek amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade eden Arı, "Nevşehir belediyesi olarak, salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından, online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından camilere, terminalden otobüs duraklarına ve özel halk otobüslerine kadar şehrin her yanını dezenfekte ettik,etmeye de devam ediyoruz. Sağlık personeline ücretsiz ulaşım ve otopark, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik hastalara ve engellilere destek ve zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız devam ediyor. Vatandaşlarımızın da durumun ehemmiyetini iyice kavramalarını, kendi olağanüstü hallerini kendilerinin ilan etmelerinive kendi dezenfekte uygulamalarını gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum. En iyi korunmanın evde kalmak olduğunu ve bu zor günleri kurallara uyup, tedbirleri alarak atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

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Kaynak: Bültenler

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