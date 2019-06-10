Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı İstanbul'da

Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul'a gitti. Akşam saatlerinde Nevşehir'den havayolu ile İstanbul'a giden Arı, burada hem İstanbul'da yaşayan Nevşehirliler hem de Nevşehir sevdalısı birçok isim ile Beyazıt'ta bir araya geldi.

Aralarında Nevşehirli sanatçı Kürşat'ın da bulunduğu gurup ile Nevşehir ve İstanbul üzerine sohbet eden Arı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

Yaklaşık 100 bin Nevşehirlinin yaşadığı İstanbul'un Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Arı, Binali Yıldırım'ın tecrübesi ile İstanbul'a çok şey katacağına inandığını vurguladı.

Hafta içerisinde Binali Yıldırım ile birlikte seçim çalışmalarına da katılacağını ifade eden Arı, "23 Haziran seçimlerinde Nevşehirliler Binali Yıldırım'ı daha güçlü şekilde destekleyecek. İstanbul'da Binali Yıldırım, Türkiye ve dünyada Recep Tayyip Erdoğan ile beraber güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler