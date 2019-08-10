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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı'nı kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.08.2019 11:34 Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı'nı kutladı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bayramların, millet olma bilincinin en üst seviyede yaşandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği mübarek günler olduğunu ifade eden Arı, tüm hemşehrilerinin Kurban Bayramını kutladı. Başkan Arı Mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Toplum hayatımızda oldukça farklı bir yeri olan bayramlar, milletimizin mutluluk, birlik ve beraberlik içerisinde bulunduğu ortak sevinç günleridir. Yardıma ihtiyaç duyan insanlarımızın hatırlandığı, büyüklerin ziyaret edilerek sevgilerinin kazanıldığı bu mutluluk günlerimizde yapacağımız her türlü hayır, var olan mutluluğumuza yeni mutluluklar getirecektir. Bu vesileyle, Kurban Bayramı'nızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın Nevşehir'imize, ülkemize ve İslam alemine barış, sağlık, huzur, mutluluklar getirmesini, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - NEVŞEHİR

Kurban Bayramı, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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