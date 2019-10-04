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Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında yapıldı.

04.10.2019 09:56Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı
Nevşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Etnospor Kültür Festivali için İstanbul'da bulunmasından dolayı Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli'nin yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda; 2020-2021-2022 Mali Yılları Bütçesi, Nevşehir Belediyesi Tanzim Satış Fon Müdürlüğü Ekmek Fabrikasının Ticaret Sicil Kaydının silinmesi, belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu araçların satın alınması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne imar plan yapma yetkisinin verilmesi, birim müdürü ve üstü yöneticilerin atamalarının belediye meclisinin

bilgisine sunulması, Revizyon İmar Planı yapılması, İl Özel İdaresi ile satış-takas mahsuplaşma ve protokol imzalanması, MEDAŞ'a ait imar plan değişiklikleri, Nevşehir Belediyesi'ne ait ihtiyaç fazlası olan ve kullanılmayan gayrimenkullerin, iktisadi varlıkların, iktisadi faaliyet konusu imtiyaz haklarının, elektronik denetim sistemi ile ilgili hakların, otoparklar ve yol üstü otopark işletmeciliğinin Nevşehir Turizm ve Spor Anonim Şirketi'ne devredilmesi konuları görüşülerek karara bağlandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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