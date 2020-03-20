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Nevşehir Belediye Spor'da futbolculara izin verildi

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm spor müsabakalarının ertelenmesi kararı üzerine TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor'da futbolculara izin verildi.

20.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:37
Nevşehir Belediye Spor'da futbolculara izin verildi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının yaptıkları toplantı sonrasında koronavirüs salgını nedeni ile Türkiye 'de liglerin ertelenmesi kararı alındı.

Bu kararın ardından Nevşehir Belediye Spor yönetimi ve teknik heyet kırmızı beyazlı futbolculara izin verdi.

Kulüp Başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada"Ligimizde kalan maçların koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine Yönetim Kurulumuz ve Teknik Heyetimizin yapmış olduğu toplantı sonucunda takımımıza izin verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek resmi bilgilendirmeye göre takımın antrenman ve maç programı yeniden belirlenecek." dedi

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Türkiye, Güncel

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