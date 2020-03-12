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Nevşehir Belediye Spor galibiyet hasretine son vermek istiyor

Nevşehir Belediye Spor hafta sonu Ligde kalma mücadelesi veren Batman Petrolsporu konuk edecek.

12.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:23
Nevşehir Belediye Spor galibiyet hasretine son vermek istiyor

Nevşehir Belediye Spor, bu hafta evinde oynayacağı Batman Petrolsporu yenerek hem galibiyet hasretine son vermek hem de play-off mücadelesindeki yerini perçinlemek istiyor.

Bu maç için hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlı takımın, Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde saat 14.30 gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde Batman Petrolspor müsabakasının taktik çalışmalar gerçekleştirilirken, antrenman çift kale maçla son buldu

TRT Kurdi'den canlı yayınlayacak

Tff 3.lig 3. Grupta kıran kırana geçen play-off mücadelesinde yerini garantilemek isteyen Nevşehir Belediye Spor'un 15 Şubat Pazar günü saat 15.00 de Gazi stadında Batman Petrolspor'u konuk edeceği maç TRT Kurdi'den canlı yayınlanacak. Pazar günü 15.00'te oynanacak maçın canlı yayınlanacak olması il dışında yaşayan Nevşehirli futbolseverleri de sevindirdi.

Müsabakasının hakem triosu beli oldu

Bu arada Gazi stadında oynanacak olan müsabakayı İstanbul bölgesinden ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılığını ise Tekirdağ bölgesinden Mustafa Çevik ve İstanbul bölgesinden Göktuğ Hazar Erel yapacak

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Nevşehir, Batman, Güncel

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