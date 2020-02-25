Haberler » Güncel » Nevşehir Belediye Spor, Gölcükspor maçına hazırlanıyor - Haber

Nevşehir Belediye Spor, Gölcükspor maçına hazırlanıyor

Nevşehir Belediye Spor hafta sonu oynayacağı Gölcükspor müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor.

25.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:04Nevşehir Belediye Spor, Gölcükspor maçına hazırlanıyor

Kırmızı beyazlı ekip kendi evinde karşılaşacağı rakibini yenerek iki haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve 40 puanla ligde 2. sırada bulunan Belediye Spor, ligin 26. haftasında 'u kendi evinde konuk edecek.

Kırmızı beyazlı ekip, 3. grupta 27 puanla 15. sırada yer alan rakibi ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesinde hazırlıklarını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu nezaretinde sürdürüyor.

Pazartesi gününü dinlenerek geçiren kırmızı beyazlı ekip yaklaşık 2 saat süren ilk antrenmanını Nar'da bulunan kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmana izinli olan Yasin Dülger ile ağrıları bulunan Berke Bıyık katılmazken, hafif sakatlığı bulunan ziya Şakrar, Youssef Yesilmen ve İlker Günaslan takımdan ayrı çalıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Gölcükspor, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 14:44:29