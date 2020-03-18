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Nevşehir Belediye spor play-off'a galibiyetle başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig Kadınlar play-off yarı final müsabakasında Nevşehir Belediye Spor, İlbank'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

18.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:46
Nevşehir Belediye spor play-off'a galibiyetle başladı

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezonunda play-off'a yükselmeyi başaran Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Sultan Ligi öncesinde play-off yarı finalinin ilk maçında güçlü rakibi İlbank ile karşılaştı.

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini 25-23 kazanan kırmızı beyazlı ekip, ikinci sette rakibine 20-25 mağlup oldu. Maçta üçüncü seti 25-21 kazanan Nevşehir Belediye Spor, maçın dördüncü setinde 8 farkla geriye düşmesine rağmen son bölümdeki müthiş mücadelesiyle seti 26-24 önde tamamladı. Nevşehir Belediye Spor, maçtan 3-1 galip ayrılarak yarı finale iyi bir başlangıç yaptı.

Play-off'ta İlbank, Sarıyer Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi ile birlikte B Grubunda mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, 18 Mart Çarşamba günü Sarıyer Belediyesi ile karşılaşacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Nevşehir, Güncel

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