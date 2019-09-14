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Nevşehir Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirdi

Nevşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyon ile bu yıl 50 çocuğun sünnet edildiği bildirildi.

14.09.2019 11:48Nevşehir Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirdi
Nevşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyon ile bu yıl 50 çocuğun sünnet edildiği bildirildi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl ilki gerçekleştirilen ve bundan sonraki yıllarda geleneksel hale getirilecek olan sünnet şöleni kapsamında, belediye ve mahalle muhtarlıklarına aileleri başvuruda bulunan 50 çocuğun sünnet ettirildiği belirtildi.

Kentte devam eden organizasyon kapsamında çeşitli hastanelerde sünnet edilen çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, çocukların aileleri ve yakınlarını tebrik etti.

Sünnet olan çocuklar için 21 Eylül 2019 Cumartesi günü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü yanındaki çim sahada şölen düzenleyeceklerini belirten Arı, "İnşallah bugün olduğu gibi yarın da geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olacağız. Onların yarınlara daha nitelikli hazırlanmaları yönünde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sünnet olan tüm evlatlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum." dedi.
Arı çiftine, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir de eşlik etti.

Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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