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Nevşehir Belediyesi, 'Alo 153 vefa sosyal destek hattı' ile yaşlı, hasta ve engelliler için...

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalar için Nevşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi'nin aynı zamanda 'Vefa Sosyal Destek Hattı' olarak hizmet vereceğini belirtti.

22.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 08:42
Nevşehir Belediyesi, 'Alo 153 vefa sosyal destek hattı' ile yaşlı, hasta ve engelliler için...
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalar için Nevşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi'nin aynı zamanda 'Vefa Sosyal Destek Hattı' olarak hizmet vereceğini belirtti. Evde kalan yaşlıların tüm ihtiyaçları için Nevşehir Belediyesi'nin seferber olduğunu söyleyen Arı, "Gözünü sevdiklerim, bizim için çok kıymetlisiniz. Lütfen evde kalın." dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için " İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge gönderdiğini hatırlattı.

Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığını ifade eden Arı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bu karara titizlikle uyulmasını istedi.

Arı, "Sizler bizim için kıymetlisiniz. Yaşlılar, anneanneler, babaanneler, dedeler, gözünü sevdiklerim lütfen evinizden çıkmayın. Sizler bizler için kıymetlisiniz. Benle birlikte tüm belediye personellerimiz her türlü ihtiyacınızda emrinizde. " dedi.

Yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için Nevşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi'nin bundan böyle aynı zamanda 'Vefa Sosyal Destek Hattı' olarak hizmet vereceğini belirten Arı, Nevşehir Belediyesi'ne telefonla ulaşan yaşlı, engelli ve kronik hastaların her türlü ihtiyacında onlara gerekli desteğin verileceğini söyledi.

Arı, "Bir süre önce yaşlı, engelli ve kronik hasta vatandaşlarımıza evlerinden çıkmamaları çağrısı yapmış ve onlar için belediyemiz bünyesinde bir ekip oluşturmuştuk. Bu ekibimiz yaşlı, engelli ve kronik hastalarımız diledikleri alışverişlerini gerçekleştirip onlara her türlü desteği veriyorlardı. Şimdi de 'Vefa Sosyal Destek Hattı'nı devreye soktuk. Bizler de üzerimize düşen tedbirleri alıyor, atılması gereken her adımı titizlikle yerine getiriyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve hizmet aldığı birimlerimizde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu aşamada hemşehrilerimiz başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızın tavsiyelerini panik yapmadan harfiyen yerini getirmeli. Bizler tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

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