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Nevşehir Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi, bu yılki yatırım programında yer alan altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

14.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:38
Nevşehir Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Nevşehir Belediyesi, bu yılki yatırım programında yer alan altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki, Kasaplar Çarşısı, Diriliş Meydanı ve Emek Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarına başlanıldığı, bu bölgelerdeki içme suyu ve kanalizasyon altyapısının tamamen yenilendiği belirtildi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, su şebekesindeki kullanım ömrünü tamamlamış asbestli boruların yerine sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen boruların döşendiği kaydedilen açıklamada, sağanak yağışlarda olumsuzlukların yaşandığı cadde ve sokaklarda benzer sorunların da yaşanmaması için gerekli çalışmanın yapıldığı aktarıldı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı alanlarda yaya kaldırımlarının yenileyerek sıcak asfalt serimi gerçekleştireceği ifade edildi.

İlk etapta üç noktada başlayan altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarının, önümüzdeki haftalarda Yunus Emre Caddesi, İstiklal Caddesi, Güzelyurt Mahallesi, Nar Caddesi, Vefa Küçük Caddesi, 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesinde de süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emek Mahallesi, Nevşehir, Güncel
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