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Nevşehir Belediyesi altyapı ve asfalt çalışmaları için ihale yaptı

Nevşehir Belediyesi'nin bu yıl gerçekleştireceği sıcak asfalt ve alt yapı çalışmalarına ilişkin 2. büyük ihale gerçekleştirildi.

17.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:30
Nevşehir Belediyesi altyapı ve asfalt çalışmaları için ihale yaptı
Nevşehir Belediyesi'nin bu yıl gerçekleştireceği sıcak asfalt ve alt yapı çalışmalarına ilişkin 2. büyük ihale gerçekleştirildi. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katılarak teklif verdi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 80. Yıl Bulvarı, Göktürk Caddesi, Vefa Küçük Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan alt yapı ve sıcak asfalt çalışmaları için ihale düzenlendi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılan ihaleye ilişkin dosyaları Nevşehir'in yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden 10 farklı firma inceleyerek gerekli evraklar için belge indiriminde bulundu. Bu firmalardan Emitek İnşaat, Öztaşlar İnşaat ve ACR Grup İnşaat, Acerler İnşaat ve MVC inşaat İş Ortaklığı ihale için tekliflerini elektronik ortamda sundu.

İhale için sunulan teklifler, Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir'in başkanlığındaki ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinden görüldü. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve Nevşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da canlı yayınlanan ihalede, söz konusu sıcak asfalt ve alt yapı yapım işi için Emitek İnşaat 19 milyon 710 bin lira, Öztaşlar İnşaat 19 milyon 742 bin ve Acerler İnşaat ve MVC inşaat İş Ortaklığı 18 milyon 192 bin lira teklif verdi.

Firmaların verdikleri teklifler ve sundukları ihale belgeleri, komisyon tarafından incelenerek ihale sonuçlandırılacak.

İhalenin sonuçlanmasının ardından başlatılacak olan altyapı ve üst yapı çalışmaları ile birlikte; 80. Yıl Bulvarı, Göktürk Caddesi, Vefa Küçük Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 2.5 km yağmur suyu hattı, 4.2 km içme suyu hattı, 10 km asfalt ve 12 km yaya kaldırımı yapımı gerçekleştirilecek. Nevşehir Belediyesi, farklı bölgelerdeki altyapı ve asfalt çalışmaları için Şubat ayında belediye tarihinin en büyük ihalesini gerçekleştirmiş ve belediye başkanı Rasim Arı'nın göreve başlamasının ardından 2. Büyük altyapı ve asfalt hamlesini başlatmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Göktürk, Ekonomi
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