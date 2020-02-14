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Nevşehir Belediyesi buzlanmaya karşı 600 ton buz daha stok etti

Nevşehir Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında yollardaki buzlanmaya karşı bu güne kadar 2 bin 400 ton tuz kullandı.

14.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:45Nevşehir Belediyesi buzlanmaya karşı 600 ton buz daha stok etti
Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında yollardaki buzlanmaya karşı bu güne kadar 2 bin 400 ton tuz kullandı.

Kış mevsiminde soğuk ve yağışlı hava koşullarında vatandaşların günlük yaşantısının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, bir yandan araç filosunu sürekli olarak güçlendirirken tuzlama çalışmaları içinde gerekli tedbirleri alıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 150 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarında bu güne kadar 2 bin 400 ton tuz kullanan Nevşehir Belediyesi, 600 ton daha tuz alımı yaptı.

Karla mücadele ekipleri, başta ana arterler olmak üzere tüm mahallelerdeki cadde ve sokaklarda çok sayıda iş makinesi ile kar temizliği çalışmalarının sıra özellikle gece saatlerinde yollarda etkili olan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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