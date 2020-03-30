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Nevşehir Belediyesi dar gelirliler için "Gönül Kumbarası" kampanyası başlattı

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla "Gönül Kumbarası" adlı yardım kampanyası başlatıldı.

30.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:03
Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla "Gönül Kumbarası" adlı yardım kampanyası başlatıldı.
Belediye, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkmayan veya çalıştıkları firmalarca ücretsiz izne ayrılan dar gelirli vatandaşlara ekonomik destek sağlanması amacıyla yardım kampanyası başlattı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında oluşturulan şeffaf kumbaraların, kentteki çeşitli kurumlara yerleştirilerek yardım toplanmasının sağlanacağını belirtti.
"Gönül Kumbarası"na bir aylık maaşını bağışladığını dile getiren Arı, tüm hayırseverlere destek çağrısında bulundu.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Arı, şöyle konuştu:
"Koronavirüse karşı ülkemizde ilgili bakanlıklar farklı tedbirler alıyor. Bizim de yerel yönetimler olarak üzerimize düşen çalışmalar var. 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar ve dar gelirli vatandaşlarımız var. Onlar da bu sıkıntıdan etkilenmiş durumdalar. Biz de karınca kararınca onlara nasıl destek olabiliriz, düşüncesiyle belediye personelimizle kampanya başlattık. Şahsım olarak bir maaşımı bu kampanyaya bağışladım, arkadaşlarımız ve hemşehrilerimiz de kendi imkanları ölçüsünde destek sunuyor. Gönül kumbarası adıyla ortaya çıkan fon, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak."
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Nevşehir Belediyesi dar gelirliler için ’Gönül Kumbarası’ kampanyası başlattı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Nevşehir, Güncel

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Nevşehir Belediyesi dar gelirliler için "Gönül Kumbarası" kampanyası başlattı
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