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Nevşehir Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ediyor

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

06.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:16
Nevşehir Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ediyor
Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüse karşı Sağlık Bakanlığı'nın ilk uyarıları ile birlikte dezenfekte çalışmalarına başlayan Nevşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekip ile gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları her gün şehrin birçok farklı noktasında yapılıyor.

Cadde ve sokaklar, yaya kaldırımları, ATM'ler, özel halk otobüsleri, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile kamu kurum ve kuruluşların hizmet binalarını düzenli olarak dezenfekte eden ekipler, sanayi bölgesi ve ana caddeler gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda da çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Nevşehir, Güncel
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