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Nevşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele kapsamında yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

04.01.2020 23:39 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:47 Nevşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Belediyesi ekipleri karla mücadele kapsamında yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

Nevşehir'de kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Belediye ekipleri, sorumlu olduğu ana caddeler, hastane acil giriş-çıkışları, otobüs güzergahları başta olmak üzere kent genelinde 24 saat kesintisiz çalışarak kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava ile birlikte yollardaki buzlanma tehlikesine karşı sürekli olarak mahalle aralarında ve ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da yakından takip ettiği çalışmalarda çok sayıda belediye personeli ve iş makinesi görev alıyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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