Haberler » Güncel » Haber

Nevşehir Belediyesi Etnospor 'da yerini aldı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan Nevşehir Belediyesi'nin standında yer alan çömlek, balon, kabak çekirdeği, kara üzüm ve pekmezden yapılan köftür katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

03.10.2019 17:27Nevşehir Belediyesi Etnospor 'da yerini aldı

Nevşehir Belediyesi yöresel ürünlerinin bulunduğu stand ile Etno spor Kültür Festivali'nde yerini aldı. Standın önünde kurulan çömlek tezgâhında öğrenciler çömlek yaptı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı standı ziyarete gelen öğrenciler ile yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden Arı, onların çömlek yapımını izledi. Ayrıca stand dışında kurulan Kapadokya'ya özgü balon ise yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler hem standa gelip kabak çekirdeği ve kuru üzümden alırken hem de balonda hatıra fotoğrafı çektirdi.

"NEVŞEHİR KÜLTÜRÜN, SPORUN BAŞKENTİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Türk kültürünün tanıtımı açısından gerçekten Etnospor son yıllarda önemli bir misyon yüklenmeye başladı. Bizim geleneksel spor dallarımızın yansıtıldığı bir festival haline geldi. 81 ilin temsil edilmiş olduğu çadırların en güzelini biz kuralım dedik. Festival alanına girdiğimiz andan itibaren bizim çadırımızın keyfi güzelliği ve dizaynı ön plana çıkıyor. Bu kapsamda hem kültürümüzün tanıtılması hem geleneksel spor dallarımızın tanıtılması beraberinde böyle bir festivalde ilimizin tanıtılması bizim için bir fırsattı. Bizde bunu en iyi şekilde tanıtma gayretindeyiz. Ve onu da yakaladığımızı düşünüyorum. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Nevşehir kültürün, sporun başkenti haline getireceğiz. Bunun için bütün çalışmalarımızı organize ediyoruz. Bu tür faaliyetleri yaparken gençlere daha fazla önem vereceğiz. Gençleri ön plana çıkaracağız" diye konuştu.


Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
22:34 Anadolu Mektebinden Haluk Dursun hocaya vefa borcu
22:30 Spor wolverhampton teknik direktörü nuno espirito santo'nun açıklamaları
22:28 Tataristan'da fotoğraf sergisi - KAZAN
22:28 "Hak arama kültürünü yaygınlaştırabilirsek yanlışlıkların bir kısmı düzelir"
22:28 Erciş'te "Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi
22:25 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizimde çok kabahatimiz, kusurumuz var"
22:24 Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı